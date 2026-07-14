14 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

फेसबुक पर BJP विधायक पुरंदर मिश्रा पर अभद्र पोस्ट, युवक के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की FIR

Social Media Controversy: रायपुर उत्तर से भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा के खिलाफ फेसबुक पर कथित अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jul 14, 2026

BJP MLA Purandar Mishra

BJP विधायक पुरंदर मिश्रा पर अभद्र पोस्ट (photo source- Patrika)

BJP MLA Purandar Mishra: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोशल मीडिया पर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। फेसबुक पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किए जाने की शिकायत के बाद तेलीबांधा थाना पुलिस ने संबंधित युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Chhattisgarh Politics: फेसबुक पोस्ट पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी

पुलिस के अनुसार मामला रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा से जुड़ा है। आरोप है कि फेसबुक पर की गई एक पोस्ट पर 'ललित टांडी ललित' नाम के अकाउंट से अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी की गई। यह टिप्पणी 10 जुलाई को की गई थी, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया।

पार्षद ने थाने में दर्ज कराई शिकायत

भाजपा पार्षद महेश कुमार ध्रुव ने तेलीबांधा थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी से विधायक पुरंदर मिश्रा की प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

तेलीबांधा थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 और 353(2) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Obscene comment on Facebook: सोशल मीडिया पोस्ट पर बढ़ रही पुलिस की निगरानी

हाल के वर्षों में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अभद्र पोस्ट या टिप्पणियों के मामलों में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक या कानून का उल्लंघन करने वाली सामग्री पोस्ट करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग करते समय जिम्मेदारी और संयम बरतना जरूरी है। फिलहाल पुलिस संबंधित फेसबुक अकाउंट और पोस्ट से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Jul 2026 12:08 pm

Published on:

14 Jul 2026 12:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / फेसबुक पर BJP विधायक पुरंदर मिश्रा पर अभद्र पोस्ट, युवक के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की FIR

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ की बेटी का बड़ा मुकाम, अनुपम खेर संग ‘श्रीरामभूमि’ में दिखेगा अभिनय का दम, ओटीटी में भी बना रहीं पहचान

Shri RamBhoomi Film
Patrika Special News

छत्तीसगढ़ में डीजल के बहाने यात्रियों से मनमानी वसूली! बस ऑपरेटरों ने खुद ही बढ़ा दिया किराया

Bus Ticket Price Hike
रायपुर

बंद कमरे में फूटा मेयर का गुस्सा! रायपुर निगम आयुक्त से बोलीं- कार्रवाई की सूचना क्यों नहीं दी जाती है?

Raipur News, raipur Nagar nigam news
रायपुर

UDAN Scheme: छत्तीसगढ़ के 6 शहरों में बनेगा एयरस्ट्रिप, हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगा विस्तार

UDAN Scheme
रायपुर

CG Weather Update: मानसून की बेरुखी से रायपुर तपा, 35 डिग्री पहुंचा तापमान, 15 जुलाई से बारिश के आसार

CG Weather Update
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.