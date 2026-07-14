फेसबुक पर BJP विधायक पुरंदर मिश्रा पर अभद्र पोस्ट, युवक के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की FIR

हाल के वर्षों में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अभद्र पोस्ट या टिप्पणियों के मामलों में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक या कानून का उल्लंघन करने वाली सामग्री पोस्ट करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग करते समय जिम्मेदारी और संयम बरतना जरूरी है। फिलहाल पुलिस संबंधित फेसबुक अकाउंट और पोस्ट से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।