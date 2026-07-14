फेसबुक पर BJP विधायक पुरंदर मिश्रा पर अभद्र पोस्ट, युवक के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की FIR

BJP विधायक पुरंदर मिश्रा पर अभद्र पोस्ट (photo source- Patrika)
BJP MLA Purandar Mishra: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोशल मीडिया पर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। फेसबुक पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किए जाने की शिकायत के बाद तेलीबांधा थाना पुलिस ने संबंधित युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार मामला रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा से जुड़ा है। आरोप है कि फेसबुक पर की गई एक पोस्ट पर 'ललित टांडी ललित' नाम के अकाउंट से अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी की गई। यह टिप्पणी 10 जुलाई को की गई थी, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया।
भाजपा पार्षद महेश कुमार ध्रुव ने तेलीबांधा थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी से विधायक पुरंदर मिश्रा की प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
तेलीबांधा थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 और 353(2) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हाल के वर्षों में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अभद्र पोस्ट या टिप्पणियों के मामलों में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक या कानून का उल्लंघन करने वाली सामग्री पोस्ट करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग करते समय जिम्मेदारी और संयम बरतना जरूरी है। फिलहाल पुलिस संबंधित फेसबुक अकाउंट और पोस्ट से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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