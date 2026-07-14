UDAN Scheme: छत्तीसगढ़ के 6 शहरों में बनेगा एयरस्ट्रिप, हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगा विस्तार

प्रस्तावित योजना की फाइल मिलने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही इसका खाका तैयार करने के बाद बजट और अन्य संसाधन स्वीकृत कर एयरपोर्ट को शुरू किया जाएगा। उक्त एयरपोर्ट से रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने फ्लाइटों का संचालन शुरू होगा। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट निदेशक योगेश नगाइच ने बताया कि उड़ान योजना के लिए देशभर में नए 100 नए एयरपोर्ट और 200 आधुनिक हैलीपेड प्रस्तावित है। नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को अधिक सुलभ, किफायती और समावेशी बनाने के लिए कवायद चल रही है।