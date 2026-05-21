Raipur Airport Accident: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में गड़बड़झाला! मरम्मत करते-करते 30 फीट से गिरा मजदूर, मचा हंगामा

रायपुर एयरपोर्ट (photo source- Patrika)
Raipur Airport Accident: रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर आज सुबह सीलिंग (छत) की मरम्मत के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। काम करते समय एक मजदूर अचानक संतुलन खोकर लगभग 30 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस घटना के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और ठेकेदार की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, एयरपोर्ट के अंदर वेटिंग एरिया में सीलिंग की मरम्मत का कार्य चल रहा था। इसी दौरान एक मजदूर ऊंचाई पर काम कर रहा था। काम करते समय अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे नीचे कंक्रीट फर्श पर गिर पड़ा।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मजदूर लगभग 30 फीट से अधिक ऊंचाई पर काम कर रहा था। गिरने के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। वहां मौजूद स्टाफ और अन्य लोगों ने तुरंत उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल मजदूर को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसे विशेष निगरानी में रखा गया है। अभी तक घायल मजदूर की पूरी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है।
चश्मदीदों का कहना है कि मजदूर बिना किसी सेफ्टी बेल्ट या आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के ऊंचाई पर काम कर रहा था। ऐसे में यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि इतने जोखिम भरे काम में सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया। इस घटना के बाद एयरपोर्ट प्रबंधन और संबंधित ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वीआईपी एयरपोर्ट होने के बावजूद यहां सुरक्षा व्यवस्था को नजरअंदाज किया जा रहा है।
घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित विभाग और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाया जा रहा है कि मजदूर को बिना सुरक्षा उपकरणों के इतनी ऊंचाई पर काम करने की अनुमति कैसे दी गई। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहले भी सुरक्षा और संचालन से जुड़े मामलों को लेकर चर्चा में रह चुका है। इस ताजा हादसे ने एक बार फिर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है और प्रशासनिक जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी।
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