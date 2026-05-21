Raipur Airport Accident: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में गड़बड़झाला! मरम्मत करते-करते 30 फीट से गिरा मजदूर, मचा हंगामा

घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित विभाग और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाया जा रहा है कि मजदूर को बिना सुरक्षा उपकरणों के इतनी ऊंचाई पर काम करने की अनुमति कैसे दी गई। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहले भी सुरक्षा और संचालन से जुड़े मामलों को लेकर चर्चा में रह चुका है। इस ताजा हादसे ने एक बार फिर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है और प्रशासनिक जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी।