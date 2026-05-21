Monsoon 2026: मानसून की उल्टी गिनती शुरू, 13 जून तक जगदलपुर पहुंचने के आसार, IMD की नई भविष्यवाणी

Monsoon 2026: छत्तीसगढ़ इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि कई शहरों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे लोगों को तेज धूप और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने मानसून को लेकर राहत भरी जानकारी दी है।