कांग्रेस OBC विभाग में नई नियुक्तियां, रायपुर शहर-ग्रामीण को मिले नए अध्यक्ष, देखें List

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस इन नियुक्तियों के जरिए आगामी चुनावी तैयारियों को धार देने की कोशिश कर रही है। खासतौर पर रायपुर जैसे बड़े जिले में शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए अलग-अलग नेतृत्व तय करना संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इन नियुक्तियों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस संगठन में और भी बदलाव तथा नई नियुक्तियां देखने को मिल सकती हैं।