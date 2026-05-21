कांग्रेस OBC विभाग में नई नियुक्तियां, रायपुर शहर-ग्रामीण को मिले नए अध्यक्ष, देखें List

ओबीसी कांग्रेस विभाग में नई नियुक्ति (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Congress: छत्तीसगढ़ की राजनीति में संगठनात्मक गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। इसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ओबीसी विभाग ने जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी कर दी है। इस सूची के तहत रायपुर जिले में संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं।
जारी आदेश के अनुसार, लक्ष्मण सेन को रायपुर शहर ओबीसी विभाग का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि मनोज साहू को रायपुर ग्रामीण ओबीसी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस संगठन आगामी राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए अपने विभिन्न विभागों और प्रकोष्ठों को सक्रिय करने में जुटा है।
ओबीसी वर्ग को पार्टी का मजबूत आधार माना जाता है, ऐसे में यह नियुक्तियां संगठन विस्तार और जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने के लिहाज से अहम मानी जा रही हैं। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करेंगे। साथ ही संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और ओबीसी समाज की आवाज को पार्टी मंच तक पहुंचाने का काम करेंगे।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस इन नियुक्तियों के जरिए आगामी चुनावी तैयारियों को धार देने की कोशिश कर रही है। खासतौर पर रायपुर जैसे बड़े जिले में शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए अलग-अलग नेतृत्व तय करना संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इन नियुक्तियों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस संगठन में और भी बदलाव तथा नई नियुक्तियां देखने को मिल सकती हैं।
छत्तीसगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। आगामी चुनावों और जमीनी स्तर पर पार्टी की सक्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों और प्रकोष्ठों में नई नियुक्तियां की जा रही हैं। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस के ओबीसी विभाग ने जिला स्तर पर नए नेतृत्व की घोषणा की है।
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