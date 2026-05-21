Heat Wave: छत्तीसगढ़ में भीषण का कहर, अगले 5 दिनों तक लू का अलर्ट,  45°C के साथ सबसे गर्म रहा बिलासपुर

इस साल 25 मई से नौतपा की शुरुआत होने जा रही है, जो 2 जून तक चलेगा। नौतपा के दौरान छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और भारी उमस पड़ने की आशंका है। हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पिछले कुछ वर्षों के ट्रेंड के मुताबिक इस बार नौतपा का असर मिला-जुला रह सकता है। भीषण तपिश के साथ ही इस दौरान प्री-मानसून बारिश होने की भी संभावना बन रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इस साल केरल में 26 मई को मानसून दस्तक दे सकता है, जिसके प्रभाव से नौतपा के उत्तरार्ध में छत्तीसगढ़ के लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है।