21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Heat Wave: छत्तीसगढ़ में भीषण का कहर, अगले 5 दिनों तक लू का अलर्ट,  45°C के साथ सबसे गर्म रहा बिलासपुर

Chhattusgarh Weather: बिलासपुर, रायपुर में भी पारा चढ़ा बुधवार को बिलासपुर में भीषण गर्मी के कारण दोपहर के वक्त सड़कें पूरी तरह सुनसान नजर आईं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

May 21, 2026

Heat wave

Photo: Patrika

Heat Wave: प्रदेश में बादल, बारिश और अंधड़ के दौर के बाद एक बार फिर भीषण गर्मी लौट आई है। मौसम शुष्क होने से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में लू (हिटवेव) जैसे हालात बन गए हैं। बुधवार को बिलासपुर 45 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश में सबसे ज्यादा तपा, वहीं राजधानी रायपुर में पारा 43.5 डिग्री सेल्सियस रेकॉर्ड किया गया।

Heat Wave: स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवायजरी

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ पॉकेट्स में लू चलने की प्रबल संभावना है। भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवायजरी जारी कर लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बेहद जरूरी न होने पर घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। भट्ठी की तरह तपा बिलासपुर, रायपुर में भी पारा चढ़ा बुधवार को बिलासपुर में भीषण गर्मी के कारण दोपहर के वक्त सड़कें पूरी तरह सुनसान नजर आईं।

वहीं रायपुर में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री बढ़कर 43.5 डिग्री पर पहुंच गया। रात में भी राहत नहीं मिल रही है, रायपुर का न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक यानी 29.8 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि, बुधवार शाम को रायपुर समेत कुछ इलाकों में तेज अंधड़ चली, लेकिन बारिश नहीं हुई। वहीं दुर्ग में जरूर 5.4 मिमी पानी गिरने से थोड़ी राहत मिली।

25 मई से नौतपा, तपेगा भी, बरसेगा भी

इस साल 25 मई से नौतपा की शुरुआत होने जा रही है, जो 2 जून तक चलेगा। नौतपा के दौरान छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और भारी उमस पड़ने की आशंका है। हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पिछले कुछ वर्षों के ट्रेंड के मुताबिक इस बार नौतपा का असर मिला-जुला रह सकता है। भीषण तपिश के साथ ही इस दौरान प्री-मानसून बारिश होने की भी संभावना बन रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इस साल केरल में 26 मई को मानसून दस्तक दे सकता है, जिसके प्रभाव से नौतपा के उत्तरार्ध में छत्तीसगढ़ के लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है।

प्रमुख शहरों का तापमान इस तरह

स्थान             अधिकतम न्यूनतम

रायपुर             43.5 29.8

माना 43.8 29.0

बिलासपुर 45.0 28.4

पेंड्रारोड 41.8 25.8

अंबिकापुर 42.0 24.0

जगदलपुर 40.8 26.5

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 May 2026 08:47 am

Published on:

21 May 2026 07:18 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Heat Wave: छत्तीसगढ़ में भीषण का कहर, अगले 5 दिनों तक लू का अलर्ट,  45°C के साथ सबसे गर्म रहा बिलासपुर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Police Commissionerate: रायपुर के बाद दो जिलों में भी लागू होगा कमिश्नर प्रणाली, गृह मंत्री ने दी जानकारी कहा सीएम से करेंगे आग्रह

Police Commissionerate
रायपुर

Chhattisgarh Politics: बस्तर पर अमित शाह के बयान पर भूपेश बघेल का पलटवार, बोले- ‘यह सिर्फ झूठ का पुलिंदा’

Chhattisgarh Politics
रायपुर

गर्मियों में बच्चों के लिए बड़ा तोहफा! रायपुर के स्कूलों में लगेंगे समर कैंप, शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश

Summer Camp 2026
रायपुर

छत्तीसगढ़ में सरकारी जमीनों को दान पत्र देकर बेचने का चल रहा बड़ा खेल, सुशासन तिहार में खुला राज

CG News, Land rate
रायपुर

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर उछाल! रायपुर में चार दिन में दूसरी बार बढ़े दाम, जानें नया Rate

Chhattisgarh Petrol Rate
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.