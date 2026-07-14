CG Weather Update: मानसून की बेरुखी से रायपुर तपा, 35 डिग्री पहुंचा तापमान, 15 जुलाई से बारिश के आसार

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। पिछले एक सप्ताह से बारिश नहीं होने के कारण शहर में गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार तेज धूप के चलते अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार, 14 जुलाई को भी बारिश की संभावना नहीं है, जबकि 15 और 16 जुलाई से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां फिर तेज हो सकती हैं।