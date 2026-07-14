Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के स्कूलों में सुरक्षा भगवान भरोसे! पंखा और प्लास्टर गिरने से 3 बच्चे घायल

Chhattisgarh News: प्रदेश के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर भारी लापरवाही का मामला सामने आया है। रायपुर और बेमेतरा जिलों के दो अलग-अलग स्कूलों में जर्जर व्यवस्था के कारण तीन छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन हादसों ने स्कूल भवनों की बदहाली और प्रशासनिक उदासीनता को उजागर कर दिया है। रायपुर के माना स्थित राय पब्लिक स्कूल में शनिवार को प्रार्थना के बाद एक बड़ा हादसा हो गया।