Chhattisgarh Assembly News: ‘हमने भी दिया है राम मंदिर के लिए चंदा’, भूपेश बघेल के बयान से गरमाई विधानसभा

सदन दोबार शुरू होने पर विपक्ष चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने की जिद्द पर अड़ा रहा। इसके बाद सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। इधर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेशभर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध-प्रदर्शन करके अपना आक्रोश जताया। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाते हुए कहा, मैं छत्तीसगढ़ उन 3 करोड़ राम भक्तों की आवाज बनकर खड़ा हुआ, जिनकी आस्था और विश्वास के साथ छल हुआ है।