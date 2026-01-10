DAV school: बच्चों की फीस थी पेंडिंग तो डीएव्ही स्कूल प्रबंधन ने लिखा- ये है डिफाल्टरों की लिस्ट, सोशल मीडिया में किया वायरल

DAV School Bishrampur (Photo source- Instagram)
बिश्रामपुर. नगर के डीएवी पब्लिक स्कूल (DAV school) में विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन कर रहे बच्चों की इस सत्र की बकाया फीस पटाने हेतु स्कूल प्रबंधन ने लिस्ट सार्वजनिक की है। लिस्ट में 15 जनवरी तक पूरी बकाया फीस पटाकर एडमिट कार्ड प्राप्त करने की बात लिखी गई है। जारी की गई लिस्ट में स्कूली बच्चों के साथ अभिभावकों के नाम भी लिखे गए हैं, जिसकी हेडिंग में बकाया फीस या पेंडिंग फीस लिस्ट लिखने की बजाय स्कुल प्रबंधन ने डिफाल्टर लिस्ट लिखकर अलग-अलग वाट्सएप ग्रुप में डालकर शनिवार को नाम सार्वजनिक कर दिए। इसके कुछ ही देर बाद अभिभावकों में भारी नाराजगी देखने को मिली। डिफाल्टर लिस्ट हेडिंग लिखे जाने पर अभिभावकों ने कड़ा विरोध जताते हुए स्कूल प्रबंधन पर जानबूझकर बेइज्जत करने व नीचा दिखाने का आरोप लगाया है।
डीएवी पब्लिक स्कूल (DAV school) बिश्रामपुर की विभिन्न कक्षाओं की फीस साल की 3 किश्तों या तिमाही में ली जाती है। इस सत्र की भी यही प्रक्रिया रही है। फरवरी माह में होने वाली फाइनल परीक्षा होने से पहले 15 जनवरी तक सभी विद्यार्थियों की फीस जमा कराकर स्कूल प्रबंधन द्वारा एडमिट कार्ड जारी करना है।
इसी हड़बड़ाहट में स्कूल प्रबंधन ने सभी कक्षाओं की फीस बकायादारों की लिस्ट जारी कर डिफाल्टर लिखकर अभिभावकों के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। इस संबंध में प्राचार्य अनामिका भारती ने कहा कि स्कूल (DAV school) फीस बकायादारों की सूची बनाने में ऑफिस क्लर्क द्वारा हेडिंग बनाने में टाइपिंग गलती हो गई है।
स्कूल प्रबंधन का इरादा किसी भी अभिभावक की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। फाइनल परीक्षा के लिए सभी विद्यार्थियों को समय से एडमिट कार्ड जारी करना हमारा मकसद है। मानवीय भूल होने पर गलती सुधार कर ली गई है।
मामले में स्कूल प्रबंधन (DAV school) ने सफाई देते हुए अपना पक्ष रखा है लेकिन अभिभावकों की नाराजगी अभी कम नहीं हुई है। अभिभावकों के अनुसार अंतिम निर्धारित तिथि से पहले ही डिफाल्टर शब्द लिखकर नाम सार्वजनिक कर दिए गए, जो न्याय संगत नहीं है।
बताया जा रहा है कि नाराज अभिभावक सोमवार को पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों के साथ स्कुल की प्राचार्य से भेंट करने पहुंचेंगे। साथ ही उचित कार्यवाही हेतु एक लिखित शिकायत पत्र स्कूल (DAV school) के चेयरमैन महाप्रबंधक एसईसीएल बिश्रामपुर, जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर एवं डीएवी मैनेजमेंट कमेटी दिल्ली को देने की बात कही जा रही है।
