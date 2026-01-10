DAV school: बच्चों की फीस थी पेंडिंग तो डीएव्ही स्कूल प्रबंधन ने लिखा- ये है डिफाल्टरों की लिस्ट, सोशल मीडिया में किया वायरल

बिश्रामपुर. नगर के डीएवी पब्लिक स्कूल (DAV school) में विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन कर रहे बच्चों की इस सत्र की बकाया फीस पटाने हेतु स्कूल प्रबंधन ने लिस्ट सार्वजनिक की है। लिस्ट में 15 जनवरी तक पूरी बकाया फीस पटाकर एडमिट कार्ड प्राप्त करने की बात लिखी गई है। जारी की गई लिस्ट में स्कूली बच्चों के साथ अभिभावकों के नाम भी लिखे गए हैं, जिसकी हेडिंग में बकाया फीस या पेंडिंग फीस लिस्ट लिखने की बजाय स्कुल प्रबंधन ने डिफाल्टर लिस्ट लिखकर अलग-अलग वाट्सएप ग्रुप में डालकर शनिवार को नाम सार्वजनिक कर दिए। इसके कुछ ही देर बाद अभिभावकों में भारी नाराजगी देखने को मिली। डिफाल्टर लिस्ट हेडिंग लिखे जाने पर अभिभावकों ने कड़ा विरोध जताते हुए स्कूल प्रबंधन पर जानबूझकर बेइज्जत करने व नीचा दिखाने का आरोप लगाया है।