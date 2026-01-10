10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

सुरजपुर

DAV school: बच्चों की फीस थी पेंडिंग तो डीएव्ही स्कूल प्रबंधन ने लिखा- ये है डिफाल्टरों की लिस्ट, सोशल मीडिया में किया वायरल

DAV school: स्कूल प्रबंधन की इस हरकत से अभिभावकों में नाराजगी, बकाया फीस सूची के बदले डिफाल्टर लिस्ट लिखकर प्रबंधन ने किया सार्वजनिक

2 min read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 10, 2026

DAV School

DAV School Bishrampur (Photo source- Instagram)

बिश्रामपुर. नगर के डीएवी पब्लिक स्कूल (DAV school) में विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन कर रहे बच्चों की इस सत्र की बकाया फीस पटाने हेतु स्कूल प्रबंधन ने लिस्ट सार्वजनिक की है। लिस्ट में 15 जनवरी तक पूरी बकाया फीस पटाकर एडमिट कार्ड प्राप्त करने की बात लिखी गई है। जारी की गई लिस्ट में स्कूली बच्चों के साथ अभिभावकों के नाम भी लिखे गए हैं, जिसकी हेडिंग में बकाया फीस या पेंडिंग फीस लिस्ट लिखने की बजाय स्कुल प्रबंधन ने डिफाल्टर लिस्ट लिखकर अलग-अलग वाट्सएप ग्रुप में डालकर शनिवार को नाम सार्वजनिक कर दिए। इसके कुछ ही देर बाद अभिभावकों में भारी नाराजगी देखने को मिली। डिफाल्टर लिस्ट हेडिंग लिखे जाने पर अभिभावकों ने कड़ा विरोध जताते हुए स्कूल प्रबंधन पर जानबूझकर बेइज्जत करने व नीचा दिखाने का आरोप लगाया है।

डीएवी पब्लिक स्कूल (DAV school) बिश्रामपुर की विभिन्न कक्षाओं की फीस साल की 3 किश्तों या तिमाही में ली जाती है। इस सत्र की भी यही प्रक्रिया रही है। फरवरी माह में होने वाली फाइनल परीक्षा होने से पहले 15 जनवरी तक सभी विद्यार्थियों की फीस जमा कराकर स्कूल प्रबंधन द्वारा एडमिट कार्ड जारी करना है।

इसी हड़बड़ाहट में स्कूल प्रबंधन ने सभी कक्षाओं की फीस बकायादारों की लिस्ट जारी कर डिफाल्टर लिखकर अभिभावकों के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। इस संबंध में प्राचार्य अनामिका भारती ने कहा कि स्कूल (DAV school) फीस बकायादारों की सूची बनाने में ऑफिस क्लर्क द्वारा हेडिंग बनाने में टाइपिंग गलती हो गई है।

स्कूल प्रबंधन का इरादा किसी भी अभिभावक की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। फाइनल परीक्षा के लिए सभी विद्यार्थियों को समय से एडमिट कार्ड जारी करना हमारा मकसद है। मानवीय भूल होने पर गलती सुधार कर ली गई है।

DAV school: प्रबंधन की सफाई के बाद भी अभिभावक नाराज

मामले में स्कूल प्रबंधन (DAV school) ने सफाई देते हुए अपना पक्ष रखा है लेकिन अभिभावकों की नाराजगी अभी कम नहीं हुई है। अभिभावकों के अनुसार अंतिम निर्धारित तिथि से पहले ही डिफाल्टर शब्द लिखकर नाम सार्वजनिक कर दिए गए, जो न्याय संगत नहीं है।

बताया जा रहा है कि नाराज अभिभावक सोमवार को पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों के साथ स्कुल की प्राचार्य से भेंट करने पहुंचेंगे। साथ ही उचित कार्यवाही हेतु एक लिखित शिकायत पत्र स्कूल (DAV school) के चेयरमैन महाप्रबंधक एसईसीएल बिश्रामपुर, जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर एवं डीएवी मैनेजमेंट कमेटी दिल्ली को देने की बात कही जा रही है।

ये भी पढ़ें

MLA reprimanded to teachers: छात्र की मौत के बाद भी नहीं जागा शिक्षा विभाग, भडक़ीं विधायक, शिक्षकों को लगाई फटकार
बलरामपुर
MLA reprimanded to Teachers

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Jan 2026 09:03 pm

Published on:

10 Jan 2026 09:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / DAV school: बच्चों की फीस थी पेंडिंग तो डीएव्ही स्कूल प्रबंधन ने लिखा- ये है डिफाल्टरों की लिस्ट, सोशल मीडिया में किया वायरल

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Drug smuggling case: कार समेत नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया था युवक, कोर्ट ने सुनाई 10 साल सश्रम कारावास की सजा

Drug smuggling case
सुरजपुर

Murder case: छेरता के दिन जीजा की लाठी-डंडे से पीट-पीटकर हत्या, किया था प्रेम विवाह, आरोपी 2 साले गिरफ्तार

Murder case
सुरजपुर

CG volleyball team: छत्तीसगढ़ वालीबॉल टीम में सूरजपुर की चंद्रावती राजवाड़े का चयन, बनारस में आज से दिखाएंगीं हुनर

CG Volleyball team
सुरजपुर

Blind murder case: ट्रिपल मर्डर के आरोपी की आखिर किसने की हत्या? 20 दिन बाद भी पुलिस नहीं सुलझा पाई गुत्थी

Blind murder case
सुरजपुर

CG Job Placement: रोजगार का सुनहरा अवसर, 12वीं पास कर सकते है आवेदन, मिलेगी इतनी सैलरी

CG Job: रोजगार का सुनहरा अवसर, कई पदों पर होगी संविदा भर्तियां, 20 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.