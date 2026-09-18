रायपुर में उद्योगों का बड़ा मंच तैयार, CM साय ने 33 जिलों में उद्यमिता केंद्र बनाने की घोषणा की

सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पारंपरिक उद्योगों के साथ नई तकनीक आधारित क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। AI, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी, टेक्सटाइल और फार्मा जैसे क्षेत्रों में निवेश और रोजगार की संभावनाएं विकसित करने पर काम किया जा रहा है।उन्होंने नवा रायपुर को टेक्नोलॉजी और IT हब के रूप में विकसित करने की योजना का भी उल्लेख किया। उद्योगों को जल्द काम शुरू करने में सुविधा देने के लिए Plug and Play सुविधाओं का विस्तार और सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत करने की बात कही गई। नई औद्योगिक नीति 2024-30 के जरिए निवेश, रोजगार और नवाचार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।