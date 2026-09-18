Patrika Exclusive: 100 KM स्पीड से टक्कर के बाद भी बच सकती है जान, रायपुर-बिलासपुर NH-130 पर लगेगा ‘सेफ्टी कवच’

एनएचएआई में बिलासपुर प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुकेश परगनिहा ने बताया कि ट्रैफिक इम्पैक्ट एट्यूनेटर इंजीनियरिंग पर आधारित एक सुरक्षा कुशन है। पारंपरिक कंक्रीट बैरियर या दीवार से वाहन टकराने पर सारा प्रभाव वाहन और यात्रियों पर पड़ता है, जिससे जानलेवा चोटें आती हैं। इसके विपरीत, इम्पैक्ट एट्यूनेटर में क्रशेबल मटेरियल, हाइड्रोलिक सिस्टम और ऊर्जा-शोषक (एनर्जी ऑब्जर्विंंग) बैरियर का उपयोग किया जाता है। जब कोई वाहन इससे टकराता है, तो यह प्रणाली टक्कर की गतिज ऊर्जा (काइनेटिक एनर्जी) को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और वाहन को अचानक रोकने के बजाय धीरे-धीरे उसकी गति कम करती है, जिससे झटका कम लगता है और सवारियों की जान बच जाती है।