19 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Jhiram Ghati Case: NIA कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस का बड़ा फैसला, पीड़ित परिवारों के साथ दिल्ली जाएगी पार्टी

Jhiram Ghati Attack: झीरम घाटी केस में NIA कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने तीन बड़े फैसले लिए, पीड़ित परिवारों के साथ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस और कानूनी लड़ाई की तैयारी।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Sep 19, 2026

Jhiram Ghati Case

Jhiram Ghati Case: NIA कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस का बड़ा फैसला(photo-patrika)

Jhiram Ghati Case: छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड मामले में NIA की विशेष अदालत के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस ने बैठक कर मामले को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए हैं। कांग्रेस अब पार्टी आलाकमान से मुलाकात करेगी, पीड़ित परिवारों के साथ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और NIA कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानूनी विकल्पों पर आगे बढ़ेगी।

Jhiram Verdict 2026: पीड़ित और शहीद परिवारों से चर्चा के बाद लिया फैसला

दीपक बैज ने कहा कि NIA कोर्ट के फैसले से पीड़ित और शहीद परिवार संतुष्ट नहीं हैं। उनके मुताबिक, परिवार लंबे समय से न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं और फैसले के बाद भी उनकी पीड़ा बनी हुई है। बैज ने बताया कि अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस ने पीड़ित परिवारों और शहीद परिवारों से चर्चा की। इसके बाद पार्टी की बैठक में फैसले और आगे की रणनीति को लेकर विस्तार से मंथन किया गया।

आलाकमान से मुलाकात करेगी कांग्रेस

बैज के मुताबिक, कांग्रेस जल्द ही पार्टी आलाकमान से समय लेकर वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करेगी। इस दौरान झीरम मामले में आए NIA कोर्ट के फैसले और पीड़ित परिवारों की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि मामले को आगे किस स्तर पर उठाया जाए, इसे लेकर वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद रणनीति तय की जाएगी।

दिल्ली में पीड़ित परिवारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस

कांग्रेस ने दिल्ली में पीड़ित और शहीद परिवारों के साथ बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी फैसला लिया है। पार्टी इस माध्यम से झीरम मामले से जुड़े अपने सवालों और पीड़ित परिवारों की मांगों को सामने रखने की तैयारी कर रही है। बैज ने कहा कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए संबंधित लोगों से चर्चा की जाएगी।

NIA कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी NIA कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानूनी विकल्पों पर भी विचार करेगी। इसके लिए वरिष्ठ वकीलों से कानूनी राय ली जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित लोगों से चर्चा के बाद आगे की कानूनी रणनीति तय की जाएगी। कांग्रेस का फोकस पीड़ित और शहीद परिवारों के लिए आगे की कार्रवाई तय करने पर रहेगा।

‘केवल कार्रवाई का दिखावा नहीं होना चाहिए’

दीपक बैज ने NIA कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके अनुसार मामले में नक्सल संगठन के निचले स्तर पर काम करने वाले और सूचना तंत्र के रूप में भूमिका निभाने वाले लोगों पर ही कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि झीरम जैसे बड़े मामले में वास्तविक न्याय होना चाहिए और केवल कार्रवाई का दिखावा नहीं होना चाहिए। बैज के मुताबिक, कांग्रेस इस मामले को आगे भी गंभीरता से उठाती रहेगी।

तीन फैसलों पर आगे बढ़ेगी कांग्रेस

बैज ने बताया कि बैठक में तय तीन प्रमुख कदमों के तहत कांग्रेस पहले आलाकमान से मुलाकात करेगी, फिर दिल्ली में पीड़ित परिवारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और वरिष्ठ वकीलों से कानूनी राय लेकर आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगी। कांग्रेस का कहना है कि इन कदमों के जरिए झीरम घाटी के पीड़ित और शहीद परिवारों के लिए न्याय की मांग को आगे बढ़ाया जाएगा।

Raipur Teacher Suspension: 48 घंटे जेल में रहे तो निलंबन तय! शराब केस में गिरफ्तार शिक्षक पर DEO का बड़ा एक्शन

ये भी पढ़ें
Raipur Teacher Suspension

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Sept 2026 05:04 pm

Published on:

19 Sept 2026 05:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Jhiram Ghati Case: NIA कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस का बड़ा फैसला, पीड़ित परिवारों के साथ दिल्ली जाएगी पार्टी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: 250 साल पुरानी पान की खेती में आया नया ट्विस्ट, पत्तियों से बन रहे लड्डू, कुकीज और चाय, यहां 47 किस्मों का संग्रह

Traditional Farming
रायपुर

छत्तीसगढ़ से मानसून की धीरे-धीरे विदाई, इस बार 996.5 मिमी बारिश दर्ज, देखें रायपुर, दुर्ग समेत 33 जिलों का हाल

raipur Heavy rain
रायपुर

Jhiram Case: ‘झीरम का सच जेब में था तो जांच में क्यों नहीं निकला?’ अरुण साव के बयान पर भूपेश का पलटवार

Jhiram Case
रायपुर

Ticket Checking Campaign: बिना टिकट सफर पड़ गया भारी! भाटापारा में 202 यात्री पकड़े गए, रेलवे ने वसूले 2.49 लाख रुपए

Bhatapara Railway Station
रायपुर

DJ Ban: छत्तीसगढ़ में अब बिना अनुमति DJ बजाने वालों की खैर नहीं, जाना पड़ सकता है जेल

DJ Ban in CG
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.