Jhiram Ghati Case: NIA कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस का बड़ा फैसला, पीड़ित परिवारों के साथ दिल्ली जाएगी पार्टी

Jhiram Ghati Case: छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड मामले में NIA की विशेष अदालत के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस ने बैठक कर मामले को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए हैं। कांग्रेस अब पार्टी आलाकमान से मुलाकात करेगी, पीड़ित परिवारों के साथ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और NIA कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानूनी विकल्पों पर आगे बढ़ेगी।