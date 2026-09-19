Ticket Checking Campaign: बिना टिकट सफर पड़ गया भारी! भाटापारा में 202 यात्री पकड़े गए, रेलवे ने वसूले 2.49 लाख रुपए

रायपुर@हिमांशु शर्मा। Railway Ticket Checking: रेलवे की ओर से यात्रियों को बिना टिकट या अनियमित टिकट के साथ यात्रा करने से रोकने के उद्देश्य से भाटापारा रेलवे स्टेशन और यहां से गुजरने वाली ट्रेनों में विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान स्टेशन के सभी प्लेटफार्मों के साथ ही 14 ट्रेनों में यात्रियों के टिकटों की जांच की गई। इस दौरान अलग-अलग अनियमितताओं के कुल 316 मामले दर्ज किए गए, जिनसे रेलवे को कुल 2 लाख 49 हजार 275 रुपए राजस्व प्राप्त हुआ।