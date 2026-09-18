Raipur News: बीरगांव में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, 76 श्रमवीरों का सम्मान

इनमें किसान, मजदूर, पारंपरिक दाई, मूर्तिकार, कुम्हार, चिकित्सक, नर्स, मितानिन, आशा कार्यकर्ता, शिक्षक, सफाई कर्मचारी, गौ-सेवक और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे। खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े लोगों तथा गणेश और दुर्गा उत्सव समितियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम से पहले छत्तीसगढ़ी कलाकार कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। समारोह में उद्योग मंत्री लखन देवांगन, कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विधायक मोतीलाल साहू, धरसींवा विधायक अनुज शर्मा, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आलोक ठाकुर, आरडीए अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर सहित कई जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। आयोजन में किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री डॉ. ओमप्रकाश देवांगन सहित स्थानीय पदाधिकारियों की प्रमुख भूमिका रही।