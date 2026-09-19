Chhattisgarh News: समग्र शिक्षा में इस्तीफे का दौर! कई कर्मचारियों ने छोड़ी नौकरी, सामने आई ये बड़ी वजह

कर्मचारियों का कहना है कि नौकरी करने के बावजूद तीन महीने तक वेतन नहीं मिलने से आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है। जिन कर्मचारियों का परिवार पूरी तरह मासिक वेतन पर निर्भर है, उनके लिए स्थिति और मुश्किल हो गई है। कुछ कर्मचारियों को उधार लेकर घर का खर्च चलाना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि लगातार वेतन नहीं मिलने से अब नौकरी जारी रखना भी मुश्किल लगने लगा है। इसी वजह से कुछ कर्मचारी इस्तीफा देने के लिए विभागीय स्तर पर संपर्क कर रहे हैं। यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो कर्मचारियों के इस्तीफे की संख्या बढ़ सकती है।