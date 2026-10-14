मानसून की विदाई के बाद फिर बारिश के आसार, 15 अक्टूबर से बिगड़ेगा छत्तीसगढ़ का मौसम, किसानों की बढ़ी चिंता

Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश का सिलसिला पूरी तरह थमा नहीं है। अब एक बार फिर मौसम में बदलाव के आसार हैं। प्रदेश में ऊपरी हवा के चक्रवात और द्रोणिका के प्रभाव से 15 अक्टूबर से बादलों की जोरदार गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इन दिनों खेतों में धान की फसल पककर तैयार खड़ी है। ऐसे समय में तेज हवा और बारिश होने से फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है।