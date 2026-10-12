Weather Update: छत्तीसगढ़ के छह जिलों में आंधी-बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट, 40 किमी की रफ्तार से चल सकती है हवा

मौसम विभाग के अनुसार, बालोद, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम और मुंगेली जिले के कुछ हिस्सों में मौसम बदल सकता है। इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवा चलने की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम में होने वाले इस बदलाव का असर स्थानीय स्तर पर देखने को मिल सकता है। तेज हवा और गरज-चमक के दौरान लोगों को खुले स्थानों पर रहने से बचना चाहिए। विशेष रूप से खेतों में काम करने वाले किसानों, खुले में काम करने वाले श्रमिकों और दोपहिया वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत है।