Raipur traffic: टाटीबंध चौक बना भूलभुलैया, डेढ़ लाख वाहन गुजर रहे, 100 से अधिक लोगों की गई जान

पहली बार इस मार्ग से गुजरने वाले चालकों को सही रास्ता चुनने में उलझन हो रही है। यातायात पुलिस के सर्वे के अनुसार, टाटीबंध चौक से 24 घंटे में डेढ़ लाख से अधिक वाहन गुजरते हैं। इनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा भारी वाहन यानी ट्रक हैं। इतनी बड़ी आवाजाही के बावजूद प्रमुख मोड़ों पर दिशा बताने वाले बोर्ड नहीं होने से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। कुछ स्थानों पर बोर्ड लगाए भी गए हैं, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी है कि चलते वाहन से उन्हें देख पाना मुश्किल होता है।