Firecracker license: रायपुर में पटाखा लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेगा परमिट

पटाखा दुकान के लिए अस्थायी लाइसेंस लेने की फीस 600 और स्थायी के लिए 1800 रुपए ही तय की गई है। लेकिन दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की संख्या ज्यादा होने की वजह से आवेदन कम हो रहे हैं। पटाखा दुकानों में केवल ग्रीन और लाइसेंस वाले ही पटाखे बेचने की शर्त के कारण कम दुकानदार आवेदन कर रहे हैं। हालांकि हर साल जितने आवेदन आते हैं उससे ज्यादा ही संख्या में शहर में पटाखा दुकान खुलते हैं। दिवाली में गलियों और वार्डों में लोग पटाखे बेचते हुए नजर आते हैं। लेकिन देखना होगा कि इस बार रायपुर में कमिश्नरी लागू होने की वजह से क्या इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी?