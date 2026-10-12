रायपुर पहुंचीं क्रिकेटर हरलीन देओल, खिलाड़ियों को दिया सक्सेस मंत्र; कहा- सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी ने बच्चों से कहा कि वे बड़े सपने देखने से पीछे न हटें। अपने ऊपर विश्वास रखें और भारतीय टीम का हिस्सा बनकर देश के लिए खेलने का लक्ष्य निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास के साथ लगातार मेहनत करना जरूरी है। हरलीन ने खिलाड़ियों को संदेश दिया कि वे उपलब्ध संसाधनों का सही इस्तेमाल करें और अपने प्रशिक्षकों के निर्देशों का पालन करते हुए खेल कौशल को निखारें। शुरुआती असफलताओं से निराश होने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। नियमित अभ्यास और सकारात्मक सोच से खिलाड़ी अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं।