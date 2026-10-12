रायपुर रिंग रोड पर 100 से ज्यादा मौतों के बाद जागा सिस्टम, सर्विस रोड चौड़ीकरण के लिए टेंडर जारी

मुंबई-कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग-53, रिंग रोड नं.1 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सरोना से लाभांडी के बीच सर्विस लेन के चौड़ीकरण की परियोजना को फरवरी में मंजूरी दे दी थी। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से 14.25 किलोमीटर लंबाई में दोनों ओर के सर्विस लेन की चौड़ाई 10-10 मीटर किया जाना प्रस्तावित है। सर्विस लेन के चौड़ीकरण से लाभांडी, तेलीबांधा, पचपेड़ी नाका, संतोषी नगर, भाठागांव अंतरराज्यीय बस स्टैंड और सरोना जैसे हाईवे से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। अभी इस मार्ग पर चौबीसों घंटे भारी वाहनों का दबाव रहता है और अक्सर जाम की स्थिति बनती है।