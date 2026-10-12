12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

रायपुर रिंग रोड पर 100 से ज्यादा मौतों के बाद जागा सिस्टम, सर्विस रोड चौड़ीकरण के लिए टेंडर जारी

Ring Road service: रायपुर में सरोना से लाभांडी तक रिंग रोड की सर्विस लेन चौड़ी करने के लिए टेंडर जारी हुआ है। करीब 100 करोड़ रुपए की परियोजना का टेंडर 28 अक्टूबर को खुलेगा।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 12, 2026

Raipur Ring Road

रायपुर रिंग रोड (Photo Patrika)

Ring Road accidents: रिंग रोड पर लगातार हो रहे हादसों और पांच साल में 100 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद अब सर्विस रोड चौड़ीकरण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। सरोना से लाभांडी तक सर्विस रोड दोनों तरफ 100 मीटर चौड़ी करने व अवैध कब्जा हटाने के लिए टेंडर जारी किया गया है। एनएचएआई के अधिकारियों के मुताबिक 28 अक्टूबर को टेंडर खुलेगा।

खतरनाक कट और खराब ट्रैफिक सिग्नल

टेंडर जारी होने के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती काम समय पर शुरू कर पूरा कराने की होगी। पत्रिका ने ग्राउंड रिपोर्ट में पाया कि रिंग रोड पर सरोना से लाभांडी तक कई जगह सर्विस रोड की स्थिति खराब है। तेलीबांधा से वीआईपी चौक के बीच खतरनाक कट और खराब ट्रैफिक सिग्नल दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ा रहे हैं। सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर हटाने का काम भी अब तक अधूरा है।

एक और मौत

शनिवार को सड़क हादसे में एक और व्यक्ति की मौत ने इस मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अब नजर टेंडर के बाद काम की शुरुआत पर है। सर्विस रोड चौड़ीकरण के साथ खतरनाक कटों में सुधार, सिग्नल दुरुस्तीकरण नहीं होने की वजह से खतरा बढ़ता जा रहा है।

40 फीट की सड़क कहीं 10 तो कहीं 15 फीट

लाभांडी से सरोना तक 40 फीट की सर्विस रोड की स्थिति ऐसी है कि यह सड़क कहीं 10 फीट तो कहीं 15 फीट हो चुकी है। अवैध कब्जे की वजह से वाहन चालकों को मजबूरी में मेन लेन पर चलना पड़ रहा है। सुंदरनगर चौक के पास टोल प्लाजा के लिए 10 साल पहले बनाया गया स्ट्रक्चर ही नहीं हटाया जा सका है। रायपुरा चौक से आगे सरोना मार्ग पर सर्विस रोड में होटल, दुकान, शो-रूम से लेकर गैरेज मालिकों ने कब्जा कर रखा है। यह स्थिति तेलीबांधा, भाठागांव, संतोषी नगर, न्यू राजेंद्र नगर में भी देखने को मिल रही है।

फरवरी में मिल चुकी है मंजूरी

मुंबई-कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग-53, रिंग रोड नं.1 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सरोना से लाभांडी के बीच सर्विस लेन के चौड़ीकरण की परियोजना को फरवरी में मंजूरी दे दी थी। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से 14.25 किलोमीटर लंबाई में दोनों ओर के सर्विस लेन की चौड़ाई 10-10 मीटर किया जाना प्रस्तावित है। सर्विस लेन के चौड़ीकरण से लाभांडी, तेलीबांधा, पचपेड़ी नाका, संतोषी नगर, भाठागांव अंतरराज्यीय बस स्टैंड और सरोना जैसे हाईवे से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। अभी इस मार्ग पर चौबीसों घंटे भारी वाहनों का दबाव रहता है और अक्सर जाम की स्थिति बनती है।

वर्जन…

रिंग रोड नं.1 सर्विस रोड चौड़ीकरण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। यह टेंडर 28 अक्टूबर को खुलेगा। लाभांडी से सरोना तक सर्विस रोड 10-10 मीटर चौड़ीकरण प्रस्तावित है।

  • दिग्विजय सिंह, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, रायपुर, एनएचएआई

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Oct 2026 11:51 am

Published on:

12 Oct 2026 11:51 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर रिंग रोड पर 100 से ज्यादा मौतों के बाद जागा सिस्टम, सर्विस रोड चौड़ीकरण के लिए टेंडर जारी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

BREAKING: छत्तीसगढ़ मंत्रालय में बड़ा फेरबदल! 6 अनुभाग अधिकारियों के विभाग बदले, देखें नई पोस्टिंग

BREAKING
रायपुर

E-bus Service: रायपुर में 100 नई ई-बसों के रूट जनता तय करेगी, ऑनलाइन सर्वे से बताएं कहां चाहिए बस सेवा

E-bus Service
रायपुर

Weather Update: छत्तीसगढ़ के छह जिलों में आंधी-बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट, 40 किमी की रफ्तार से चल सकती है हवा

Chhattisgarh Weather Update
रायपुर

रायपुर पहुंचीं क्रिकेटर हरलीन देओल, खिलाड़ियों को दिया सक्सेस मंत्र; कहा- सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता

Harleen Deol in Raipur
रायपुर

Raipur traffic: टाटीबंध चौक बना भूलभुलैया, डेढ़ लाख वाहन गुजर रहे, 100 से अधिक लोगों की गई जान

Raipur traffic system
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.