E-bus Service: रायपुर में 100 नई ई-बसों के रूट जनता तय करेगी, ऑनलाइन सर्वे से बताएं कहां चाहिए बस सेवा

शहर में कई ऐसे मार्ग हैं, जहां लोगों को कॉलेज, कार्यालय, बाजार और अन्य जरूरी स्थानों तक पहुंचने के लिए परिवहन के बेहतर विकल्पों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में ई-बसों के रूट तय करने से पहले जनता से सुझाव लेने की पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सर्वे के जरिए यह जानने की कोशिश होगी कि किन मार्गों पर यात्रियों की आवाजाही अधिक है और कहां बस सेवा शुरू होने से लोगों को राहत मिल सकती है। नगर निगम को केवल रूट ही नहीं, बल्कि ई-बसों के संचालन से जुड़ी व्यवस्थाएं भी पूरी करनी हैं। बसों में कंडक्टर की तैनाती और टिकट कलेक्शन की जिम्मेदारी संभालने के लिए एजेंसी तय करने की प्रक्रिया भी जरूरी होगी। रूट निर्धारण और संचालन की व्यवस्थाएं पूरी होने के बाद बस सेवा शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा।