Raipur Transfer Breaking: नगर निगम में 11 अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें पूरी सूची

Raipur Transfer Breaking: छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर पालिक निगम में प्रशासनिक व्यवस्था के तहत अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव किया गया है। नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने आदेश जारी कर निगम मुख्यालय और अलग-अलग जोनों में पदस्थ 11 अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया है। इनमें कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता और उप अभियंता स्तर के अधिकारी शामिल हैं। जारी आदेश के अनुसार नई पदस्थापना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है और यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी।