पूरे मामले पर जब बोर्ड के सचिव रमाकांत मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा, इस बारे में अध्यक्ष महोदय बता पाएंगे। जब अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सचिव बता पाएंगे। दरअसल बोर्ड (Chhattisgarh Rajakaar Board) में अनियमितता को लेकर अध्यक्ष और सचिव दोनों की भूमिका संदिग्ध है। दोनों ही अपने ऊपर लग रहे आरोपों को एक-दूसरे पर मढ़ना शुरू कर दिया है। आरटीआई से मिले दस्तावेजों से हुए खुलासे के बाद बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने मामले की जानकारी ली है।