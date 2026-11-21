अभनपुर जनपद अध्यक्ष की कुर्सी बचाने की चुनौती (Photo Source- Patrika)
विनोद जैन/Abhanpur Janpad Panchayat: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की जनपद पंचायत अभनपुर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जनपद पंचायत अध्यक्ष चंद्रिका जितेंद्र बंजारे के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अब फैसला 2 दिसंबर को होगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए विशेष सम्मेलन बुलाने का आदेश जारी कर दिया है। इस दिन होने वाली बैठक और मतदान से तय होगा कि चंद्रिका बंजारे अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी या जनपद पंचायत में नेतृत्व परिवर्तन होगा।
रायपुर कलेक्टर ने जनपद पंचायत अभनपुर के सभाकक्ष में विशेष सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। अपर कलेक्टर शिम्मी नाहिद को इस सम्मेलन के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रशासन की ओर से तारीख तय होने के बाद अब जनपद पंचायत की राजनीति में इस बैठक को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
जनपद पंचायत अभनपुर में कुल 25 सदस्य हैं। यहां भाजपा समर्थित अध्यक्ष चंद्रिका जितेंद्र बंजारे के खिलाफ 9 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। ये सदस्य कांग्रेस समर्थित बताए जा रहे हैं। उन्होंने अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जिला प्रशासन के सामने अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग रखी थी। सदस्यों की ओर से दिए गए आवेदन में आरोप लगाया गया था कि जनपद पंचायत में महत्वपूर्ण फैसले लेते समय निर्वाचित सदस्यों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। उनका कहना था कि निर्णय प्रक्रिया में सदस्यों की भागीदारी और सहमति को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा। इसी वजह से सदस्यों में अध्यक्ष के प्रति असंतोष बढ़ा है।
अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सदस्यों ने शुरुआत में अभनपुर एसडीएम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया था। हालांकि, इस मामले में एसडीएम की ओर से स्पष्ट किया गया कि जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया में कलेक्टर सक्षम अधिकारी हैं। इसके बाद मामला जिला प्रशासन के स्तर पर पहुंचा। अब रायपुर कलेक्टर ने विशेष सम्मेलन बुलाने की तारीख तय कर दी है। प्रशासनिक आदेश जारी होने के साथ ही अविश्वास प्रस्ताव पर आगे की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है।
अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान के लिए 2 दिसंबर को जनपद पंचायत अभनपुर के सभाकक्ष में विशेष सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता अपर कलेक्टर शिम्मी नाहिद पीठासीन अधिकारी के रूप में करेंगी। सम्मेलन में अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी निर्धारित प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद होने वाले मतदान से अध्यक्ष चंद्रिका जितेंद्र बंजारे की कुर्सी का भविष्य तय होगा। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से बैठक की तारीख और पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए जाने के बाद सभी की निगाहें इस विशेष सम्मेलन पर टिकी हैं।
25 सदस्यीय जनपद पंचायत में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मामला अब सदन के भीतर शक्ति परीक्षण तक पहुंच गया है। हालांकि, प्रस्ताव लाने वाले 9 सदस्यों के आवेदन से ही अध्यक्ष की कुर्सी पर अंतिम फैसला नहीं होगा। इसका निर्णय विशेष सम्मेलन में निर्धारित प्रक्रिया के तहत होने वाले मतदान से होगा। राजनीतिक दृष्टि से भी यह घटनाक्रम अहम माना जा रहा है। एक तरफ अध्यक्ष चंद्रिका जितेंद्र बंजारे के सामने अपना पद बचाने की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सदस्यों की नजर नेतृत्व परिवर्तन पर है।
अविश्वास प्रस्ताव की तारीख तय होने के बाद अभनपुर जनपद पंचायत की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। स्थानीय राजनीतिक हलकों में इस घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। अब देखना होगा कि विशेष सम्मेलन में अविश्वास प्रस्ताव को कितना समर्थन मिलता है और क्या अध्यक्ष चंद्रिका बंजारे अपनी कुर्सी बचाने में सफल होती हैं। 2 दिसंबर को होने वाला मतदान केवल अध्यक्ष के पद का फैसला नहीं करेगा, बल्कि जनपद पंचायत के भीतर मौजूदा राजनीतिक समीकरणों की ताकत भी सामने लाएगा।
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