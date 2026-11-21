भाजपा संगठन की आगामी कार्ययोजना में सेवा दूत अभियान को भी अहम स्थान दिया गया है। यह अभियान 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलाया जाएगा। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग व्यवस्था के अनुसार सेवा दूत तैनात किए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में एक सेवा दूत की जिम्मेदारी तय होगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में दो सेवा दूत तैनात किए जाएंगे। इस अभियान के माध्यम से आम लोगों तक पहुंच बनाने, उनकी समस्याओं को समझने और जरूरतमंदों तक सेवा गतिविधियों का लाभ पहुंचाने पर जोर रहेगा। सेवा दूतों के जरिए संगठन और आमजन के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने की रणनीति है। इससे पार्टी की गतिविधियों को गांवों और शहरों के मोहल्लों तक विस्तार देने में मदद मिलने की उम्मीद है।