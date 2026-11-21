BJP (Photo: IANS/File)
रायपुर@ संतराम साहू। Chhattisgarh BJP: प्रदेश भाजपा संगठन में दिल्ली से मिले निर्देशों के बाद संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। पार्टी ने संगठन को अधिक सक्रिय, जवाबदेह और जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए नई रणनीति तैयार की है। इसके तहत अब प्रदेश की कोर कमेटी में हारे हुए विधायकों और विधानसभा चुनाव में पराजित प्रत्याशियों को जगह नहीं मिलेगी। वहीं, संगठन की बैठकों का पूरा प्रारूप भी बदल दिया गया है। अब बैठकों का संचालन प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक तय क्रम में किया जाएगा, ताकि शीर्ष नेतृत्व के निर्देश सीधे कार्यकर्ताओं तक पहुंच सकें और उनकी मॉनिटरिंग भी प्रभावी ढंग से हो सके।
नई व्यवस्था के तहत पहले प्रदेश स्तर पर बैठक होगी। इसके बाद जिला, मंडल, शक्ति केंद्र और अंत में बूथ स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी। माना जा रहा है कि इस बदलाव से संगठन में जिम्मेदारियों का निर्धारण भी अधिक स्पष्ट होगा।
भाजपा संगठन की आगामी कार्ययोजना में सेवा दूत अभियान को भी अहम स्थान दिया गया है। यह अभियान 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलाया जाएगा। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग व्यवस्था के अनुसार सेवा दूत तैनात किए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में एक सेवा दूत की जिम्मेदारी तय होगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में दो सेवा दूत तैनात किए जाएंगे। इस अभियान के माध्यम से आम लोगों तक पहुंच बनाने, उनकी समस्याओं को समझने और जरूरतमंदों तक सेवा गतिविधियों का लाभ पहुंचाने पर जोर रहेगा। सेवा दूतों के जरिए संगठन और आमजन के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने की रणनीति है। इससे पार्टी की गतिविधियों को गांवों और शहरों के मोहल्लों तक विस्तार देने में मदद मिलने की उम्मीद है।
बैठकों के नए प्रारूप को संगठनात्मक जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रदेश स्तर पर लिए गए निर्णयों को जिला और मंडल स्तर से होते हुए शक्ति केंद्रों तथा बूथों तक पहुंचाया जाएगा। इससे संगठन की गतिविधियों की नियमित समीक्षा और कार्यकर्ताओं की सक्रियता का आकलन करना आसान होगा।
कोर कमेटी में हारे हुए विधायकों और प्रत्याशियों को बाहर रखने का फैसला संगठन में नई कार्यशैली विकसित करने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी अब संगठनात्मक जिम्मेदारियों व निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय संगठनात्मक नेतृत्व को प्राथमिकता देने की दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है। कुल मिलाकर, दिसंबर महीने में होने वाला सेवा दूत अभियान और बैठकों का बदला हुआ प्रारूप प्रदेश भाजपा के लिए संगठन को नए सिरे से सक्रिय करने की कवायद है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़