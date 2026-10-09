BJP Gen-Z Strategy: युवाओं के बदले तेवर से बढ़ी भाजपा की चिंता, जेन-जी को साधने क्या होगा नया प्लान? जानें

रायपुर@संतराम साहू। BJP Gen-Z Strategy: प्रदेश भाजपा के सामने अब युवा राजनीति में नई पीढ़ी को अपने साथ जोड़ने की चुनौती खड़ी हो गई है। खासकर जेन-जी मौजूदा राजनीतिक मुद्दों पर जिस तरह खुलकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसने भाजपा युवा मोर्चा की रणनीति को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। युवाओं के बीच लगातार हो रहे विरोध-प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर राजनीतिक मुद्दों की बढ़ती चर्चा को संगठन गंभीरता से देख रहा है। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा ‘वोट चोरी’ के मुद्दे को लेकर है।