Cyber Fraud: रायपुर में ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस एफआईआर तो दर्ज कर रही है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। अधिकांश आरोपी दूसरे राज्यों से जुड़े हैं। अलग-अलग थानों में अब तक साइबर ठगी के करीब 500 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि ठगी करने वालों की गिरफ्तारी की संख्या काफी कम है। इसकी एक वजह आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज में भी देरी है। हालांकि ऑनलाइन ठगी होने पर टोल फ्री नंबर 1930 में कॉल करने पर केंद्रीय स्तर पर ठगी की राशि को बचाने का प्रयास शुरू हो जाता है।