रायपुर@ हिमांशु शर्मा। Indian Railways: रेलवे स्टेशन पर ट्रेन छूटने से पहले यात्री को हर तरह की हिदायत मिलती है। सुरक्षित यात्रा करें, स्वच्छता बनाए रखें और किसी परेशानी पर रेल मदद या 139 पर शिकायत करें। लेकिन सवाल यह है कि जब यात्री पूरा किराया चुका रहा है तो उसे साफ कोच, समय पर ट्रेन, सुरक्षित सफर और जरूरत पड़ने पर मेडिकल सुविधा क्यों नहीं मिल रही? रायपुर रेल मंडल में यात्रियों की शिकायतों के आंकड़े रेलवे के दावों की पोल खोल रहे हैं। जनवरी से अक्टूबर 2026 तक कुल 17,873 शिकायतें दर्ज हुई हैं। यानी हर महीने औसतन करीब 1,787 शिकायतें। आंकड़े बता रहे हैं कि रेलवे के लिए यात्रियों की समस्या सुनने का सिस्टम तो है, लेकिन समस्याओं को जड़ से खत्म करने की व्यवस्था अब भी कमजोर नजर आ रही है।