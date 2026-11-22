मेले में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने ‘शिल्प कुंज’ और ‘कोशल फैब’ के स्टॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुकमा और बस्तर की जनजातीय महिला शिल्पकारों से बातचीत की और उनके बनाए उत्पादों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने महिला कारीगरों द्वारा तैयार किए गए प्लश टॉयज (सॉफ्ट टॉयज), बेलमेटल, टेराकोटा और बांस शिल्प की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण महिलाओं और बुनकरों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आधुनिक डिजाइन, ब्रांडिंग और राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।