BREAKING: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर टूटा दुखों का पहाड़, मां के निधन से रद्द हुआ छत्तीसगढ़ दौरा

BREAKING: छत्तीसगढ़ के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की माता काशी बाई का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने भोपाल स्थित एम्स में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। माता के निधन की खबर के बाद शिवराज सिंह चौहान का आज प्रस्तावित छत्तीसगढ़ दौरा रद्द कर दिया गया है। काशी बाई का अंतिम संस्कार मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के ग्राम जैत में किया जाएगा। वहीं, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उनके निधन पर शोक जताते हुए शिवराज सिंह चौहान और समस्त शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।