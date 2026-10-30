CG Teacher Recruitment: दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन, 1654 शिक्षक और 2292 सहायक शिक्षक पदों पर होगी भर्ती

Teacher Recruitment: छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए नौकरी पाने का अवसर है। लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत शिक्षक और सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक होने के कारण अभ्यर्थियों को समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।