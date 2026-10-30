Weather update: छत्तीसगढ़ में गुलाबी ठंड की दस्तक, बादल छंटते ही बढ़ेगी ठिठुरन

लगातार घने बादलों, पूर्वी नम हवाओं और रिमझिम झड़ी की वजह से प्रदेश भर में 'डायर्नल वेरिएशन' (दिन और रात के तापमान का अंतर) बेहद कम हो गया है: राजधानी में पिछले 24 घंटे में 52 मिमी वर्षा दर्ज की गई। लगातार बारिश से अधिकतम तापमान गिरकर 24.0ए ष्ट पर आ गया, जबकि न्यूनतम तापमान 19.5ए ष्ट दर्ज किया गया। दिन और रात के पारे में महज 4.5 डिग्री का अंतर रहने से दिन में भी दिसंबर जैसी ठंडक महसूस हुई।