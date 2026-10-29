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5 राज्यों के चुनाव में सोशल मीडिया पर BJP की तैयारी, छत्तीसगढ़ को भी मिला प्रतिनिधित्व

BJP Election Preparation: बीजेपी ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए सोशल मीडिया टीम गठित की है। जारी सूची में छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया संयोजक मितुल कोठारी को भी जगह मिली है।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Updated: 29 Oct 2026, 5:02 PM IST

BJP Social Media Team

विधानसभा चुनावों को लेकर BJP की डिजिटल तैयारी (Photo Source- AI Generate)

BJP Social Media Team: भारतीय जनता पार्टी ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी सोशल मीडिया टीम का गठन किया है। जारी सूची में छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया संयोजक मितुल कोठारी को भी जगह दी गई है। इस टीम के गठन के साथ ही चुनावों के दौरान सोशल मीडिया के जरिए पार्टी की गतिविधियों, संदेशों और प्रचार से जुड़े कामों को व्यवस्थित करने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ से मितुल कोठारी का नाम शामिल होने से राज्य को इस टीम में प्रतिनिधित्व मिला है। पार्टी की ओर से जारी सूची में अलग-अलग राज्यों से जुड़े पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। हालांकि, टीम में शामिल सदस्यों की जिम्मेदारियों और चुनाववार कार्य-विभाजन से जुड़ी विस्तृत जानकारी उपलब्ध होने पर ही इसकी पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।

BJP Digital Campaign: पांच राज्यों के चुनाव के लिए बनाई सोशल मीडिया टीम

विधानसभा चुनावों में सोशल मीडिया राजनीतिक दलों की प्रचार रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए पार्टियां अपने कार्यक्रमों, घोषणाओं, नेताओं के बयानों और चुनावी गतिविधियों को लोगों तक पहुंचाती हैं। बीजेपी ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए सोशल मीडिया टीम गठित की है। इस टीम के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पार्टी से जुड़ी गतिविधियों के संचालन और प्रचार सामग्री के प्रसार को व्यवस्थित करने पर ध्यान दिया जा सकता है। चुनावी माहौल में सोशल मीडिया के माध्यम से मतदाताओं तक जानकारी पहुंचाना, पार्टी के कार्यक्रमों को डिजिटल मंचों पर साझा करना और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी गतिविधियों को सामने लाना राजनीतिक दलों की रणनीति का हिस्सा रहता है।

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छत्तीसगढ़ के मितुल कोठारी को मिली जगह

बीजेपी की ओर से जारी सोशल मीडिया टीम की सूची में छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया संयोजक मितुल कोठारी का नाम भी शामिल है। कोठारी छत्तीसगढ़ में पार्टी के सोशल मीडिया से जुड़े कामों में संयोजक की भूमिका निभा रहे हैं। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए गठित टीम में उनका शामिल होना छत्तीसगढ़ के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इससे राज्य के संगठन और सोशल मीडिया से जुड़े अनुभव को चुनावी टीम में प्रतिनिधित्व मिला है। हालांकि, मितुल कोठारी को किस राज्य या क्षेत्र की विशेष जिम्मेदारी दी गई है, इस बारे में विस्तृत जानकारी की पुष्टि आधिकारिक सूची या पार्टी के बयान से की जानी चाहिए।

चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया की बढ़ती भूमिका

पिछले कुछ वर्षों में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान डिजिटल प्रचार का महत्व बढ़ा है। राजनीतिक दल अब केवल जनसभाओं, रैलियों, पोस्टरों और पारंपरिक प्रचार माध्यमों तक सीमित नहीं हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी वे अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। चुनावी प्रचार में छोटे वीडियो, ग्राफिक्स, नेताओं के भाषण, कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग और स्थानीय मुद्दों से जुड़ी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। इन माध्यमों से अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों तक तेजी से जानकारी पहुंच सकती है। इसी वजह से राजनीतिक दल चुनावों के दौरान सोशल मीडिया संचालन के लिए अलग-अलग टीमें बनाते हैं। इन टीमों के जरिए डिजिटल सामग्री तैयार करने, उसे साझा करने और पार्टी की गतिविधियों को ऑनलाइन मंचों पर प्रस्तुत करने जैसे काम किए जाते हैं।

Social Media Strategy: पांच राज्यों में चुनावी तैयारियों पर नजर

बीजेपी की सोशल मीडिया टीम के गठन के बीच अब सूची में शामिल पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों और चुनावी गतिविधियों में उनकी भूमिका पर नजर रहेगी। छत्तीसगढ़ के मितुल कोठारी को टीम में शामिल किए जाने से राज्य का नाम भी इस संगठनात्मक कवायद से जुड़ गया है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पार्टी ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए सोशल मीडिया टीम गठित की है और छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया संयोजक मितुल कोठारी को इसमें जगह दी गई है। टीम की विस्तृत जिम्मेदारियों, अन्य सदस्यों और आगे की कार्ययोजना को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद चुनावी डिजिटल रणनीति की तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी।

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Updated on:

29 Oct 2026, 5:02 PM IST

Published on:

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