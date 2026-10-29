5 राज्यों के चुनाव में सोशल मीडिया पर BJP की तैयारी, छत्तीसगढ़ को भी मिला प्रतिनिधित्व

BJP Social Media Team: भारतीय जनता पार्टी ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी सोशल मीडिया टीम का गठन किया है। जारी सूची में छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया संयोजक मितुल कोठारी को भी जगह दी गई है। इस टीम के गठन के साथ ही चुनावों के दौरान सोशल मीडिया के जरिए पार्टी की गतिविधियों, संदेशों और प्रचार से जुड़े कामों को व्यवस्थित करने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ से मितुल कोठारी का नाम शामिल होने से राज्य को इस टीम में प्रतिनिधित्व मिला है। पार्टी की ओर से जारी सूची में अलग-अलग राज्यों से जुड़े पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। हालांकि, टीम में शामिल सदस्यों की जिम्मेदारियों और चुनाववार कार्य-विभाजन से जुड़ी विस्तृत जानकारी उपलब्ध होने पर ही इसकी पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।