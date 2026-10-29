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Transfer News: छत्तीसगढ़ मंत्रालय में बड़ा फेरबदल! श्रीकांत वर्मा समेत 3 अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

CG Transfer News 2026: छत्तीसगढ़ मंत्रालय में प्रशासनिक फेरबदल के तहत तीन अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। श्रीकांत वर्मा, के.पी. दीवानगन और मंजूषा राजपूत को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Updated: 29 Oct 2026, 12:29 PM IST

Transfer News

Transfer News: छत्तीसगढ़ मंत्रालय में बड़ा फेरबदल!(photo-patrika)

Transfer News: छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रालय स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों की पदस्थापना और अतिरिक्त प्रभार में बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास, गृह और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से जुड़ी जिम्मेदारियों में परिवर्तन किया गया है। इस बदलाव में उप सचिव श्रीकांत वर्मा को नया अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं, अवर सचिव के.पी. दीवानगन की पदस्थापना गृह विभाग में की गई है। इसके अलावा मंजूषा राजपूत को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।

Chhattisgarh Transfer News: मंत्रालय में तीन अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार, तीन अधिकारियों की जिम्मेदारियों में अलग-अलग बदलाव किए गए हैं। इनमें एक अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दूसरी जिम्मेदारी दी गई है, जबकि दो अन्य अधिकारियों की पदस्थापना और अतिरिक्त प्रभार में परिवर्तन किया गया है। यह आदेश प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा है। इसमें किसी अधिकारी की पदोन्नति या सेवा से हटाए जाने का उल्लेख नहीं है।

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श्रीकांत वर्मा को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्रीकांत वर्मा वर्तमान में खनिज साधन विभाग में उप सचिव के पद पर पदस्थ हैं। उनके पास उच्च शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी था। नए आदेश के तहत उन्हें उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। अब उन्हें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। खनिज साधन विभाग में उनकी मौजूदा जिम्मेदारी पहले की तरह बनी रहेगी।

के.पी. दीवानगन की गृह विभाग में पदस्थापना

अवर सचिव के.पी. दीवानगन की पदस्थापना में भी बदलाव किया गया है। वे अब तक सामान्य प्रशासन विभाग के पूल में पदस्थ थे। जारी आदेश के अनुसार, उन्हें गृह विभाग में पदस्थ किया गया है। हालांकि, आदेश में गृह विभाग की किसी विशेष शाखा या उन्हें सौंपे जाने वाले अलग कार्य का उल्लेख नहीं किया गया है।

मंजूषा राजपूत को खाद्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार

मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में कार्यरत मंजूषा राजपूत को भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वे वर्तमान में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में पदस्थ हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार, उन्हें मौजूदा कर्तव्यों के साथ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यानी वे अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ खाद्य विभाग से जुड़े कामकाज की जिम्मेदारी भी संभालेंगी।

किस अधिकारी को मिली कौन-सी जिम्मेदारी?

छत्तीसगढ़ में हुए प्रशासनिक फेरबदल के तहत श्रीकांत वर्मा को उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, के.पी. दीवानगन को सामान्य प्रशासन विभाग के पूल से गृह विभाग में पदस्थ किया गया है।

इसके अलावा मंजूषा राजपूत को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस बदलाव के जरिए मंत्रालय में तीन अधिकारियों की विभागीय जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया है।

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Updated on:

29 Oct 2026, 12:29 PM IST

Published on:

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