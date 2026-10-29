Transfer News: छत्तीसगढ़ मंत्रालय में बड़ा फेरबदल! श्रीकांत वर्मा समेत 3 अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

Transfer News: छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रालय स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों की पदस्थापना और अतिरिक्त प्रभार में बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास, गृह और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से जुड़ी जिम्मेदारियों में परिवर्तन किया गया है। इस बदलाव में उप सचिव श्रीकांत वर्मा को नया अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं, अवर सचिव के.पी. दीवानगन की पदस्थापना गृह विभाग में की गई है। इसके अलावा मंजूषा राजपूत को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।