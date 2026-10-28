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छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल, अधीक्षक से लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटर तक के तबादले

Revenue Department Transfer Order: अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक राजस्व, राजस्व निरीक्षक और डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित कई पदों के कर्मचारियों की नई पदस्थापना की गई है।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Updated: 28 Oct 2026, 6:54 PM IST

Revenue Inspector Transfer

राजस्व विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला (Photo Source- Patrika File Photo)

Revenue Inspector Transfer: छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने राजस्व विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। जारी आदेश के तहत विभाग के अलग-अलग पदों पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को इधर से उधर किया गया है। इस तबादला सूची में अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक राजस्व, राजस्व निरीक्षक और डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल हैं।

Data Entry Operator Transfer: राजस्व विभाग में कई पदों पर बदले गए कर्मचारी

राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में राजस्व विभाग के विभिन्न पदों पर पदस्थ कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। इसमें भू-अभिलेख शाखा से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ राजस्व विभाग में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। तबादला आदेश के बाद संबंधित कर्मचारियों को नई जगह पर जिम्मेदारी संभालनी होगी। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में तबादला किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या, उनके नाम और नई पदस्थापना का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है।

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अधीक्षक से लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटर तक शामिल

इस तबादला सूची में अलग-अलग स्तर के पदों को शामिल किया गया है। इनमें अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक राजस्व, राजस्व निरीक्षक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम शामिल हैं। राजस्व विभाग में इन पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं। ऐसे में तबादले के बाद संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की पदस्थापना में बदलाव होगा।

तबादला आदेश की पूरी सूची देखना जरूरी

राजस्व विभाग में हुए इन तबादलों के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जारी आधिकारिक आदेश देखना जरूरी है। आदेश में संबंधित कर्मचारियों के नाम, वर्तमान पदस्थापना और नई जगह की जानकारी उपलब्ध होने पर तबादलों की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी। फिलहाल, राज्य सरकार के इस आदेश के तहत राजस्व विभाग के कई पदों पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं।

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28 Oct 2026, 6:54 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल, अधीक्षक से लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटर तक के तबादले

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