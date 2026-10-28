छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल, अधीक्षक से लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटर तक के तबादले

राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में राजस्व विभाग के विभिन्न पदों पर पदस्थ कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। इसमें भू-अभिलेख शाखा से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ राजस्व विभाग में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। तबादला आदेश के बाद संबंधित कर्मचारियों को नई जगह पर जिम्मेदारी संभालनी होगी। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में तबादला किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या, उनके नाम और नई पदस्थापना का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है।