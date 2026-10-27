छत्तीसगढ़ में वन विभाग की ट्रांसफर लिस्ट जारी, 37 एसडीओ को मिली नई जिम्मेदारी

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने सहायक वन संरक्षक और उप वनमंडलाधिकारी स्तर के अधिकारियों की नई पदस्थापना को लेकर सूची जारी की है। इसमें कुल 37 अधिकारियों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि, उपलब्ध विवरण में अधिकारियों के नाम, पुराने पदस्थापना स्थल और नई तैनाती की जगहों की जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए किस अधिकारी को कहां भेजा गया है, इसकी पुष्टि विस्तृत स्थानांतरण आदेश से ही हो सकेगी।