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छत्तीसगढ़ में वन विभाग की ट्रांसफर लिस्ट जारी, 37 एसडीओ को मिली नई जिम्मेदारी

Forest Department Transfer: छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में प्रशासनिक फेरबदल की खबर है। 37 सहायक वन संरक्षक और उप वनमंडलाधिकारी (एसडीओ) स्तर के अधिकारियों के तबादलों की जानकारी सामने आई है।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Updated: 27 Oct 2026, 7:51 PM IST

Forest Officer Transfer List

छत्तीसगढ़ वन विभाग में नई पदस्थापना (Photo Source- Patrika File Photo)

Forest Officer Transfer List: छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में प्रशासनिक फेरबदल की खबर सामने आई है। विभाग में सहायक वन संरक्षक और उप वनमंडलाधिकारी (एसडीओ) स्तर के 37 अधिकारियों के तबादले किए जाने की जानकारी सामने आई है। इस बदलाव के बाद संबंधित अधिकारियों को नई पदस्थापना के अनुसार जिम्मेदारी संभालनी होगी।

वन विभाग के प्रशासनिक ढांचे में इस स्तर के अधिकारियों की अहम भूमिका होती है। ये अधिकारी वन क्षेत्रों की निगरानी, वन संरक्षण, विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन और अधीनस्थ कर्मचारियों के कामकाज की देखरेख करते हैं। ऐसे में तबादलों के बाद संबंधित क्षेत्रों में विभागीय कार्यों और जिम्मेदारियों का नया बंटवारा होगा।

Sub Divisional Officer Transfer: 37 एसडीओ की नई पदस्थापना

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने सहायक वन संरक्षक और उप वनमंडलाधिकारी स्तर के अधिकारियों की नई पदस्थापना को लेकर सूची जारी की है। इसमें कुल 37 अधिकारियों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि, उपलब्ध विवरण में अधिकारियों के नाम, पुराने पदस्थापना स्थल और नई तैनाती की जगहों की जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए किस अधिकारी को कहां भेजा गया है, इसकी पुष्टि विस्तृत स्थानांतरण आदेश से ही हो सकेगी।

वन विभाग में एसडीओ की क्या होती है जिम्मेदारी?

वन विभाग में सहायक वन संरक्षक और उप वनमंडलाधिकारी स्तर के अधिकारी वन क्षेत्रों के प्रबंधन और विभागीय कार्यों की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी जिम्मेदारियों में वन संरक्षण, वन क्षेत्रों की निगरानी, विभागीय योजनाओं को लागू करना और अधीनस्थ कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा करना शामिल है। नई पदस्थापना के बाद अधिकारियों को अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में विभागीय जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। इससे प्रशासनिक स्तर पर कामकाज का पुनर्व्यवस्थापन होगा।

सितंबर में भी 64 सहायक वन संरक्षकों के हुए थे तबादले

छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में इससे पहले 2 सितंबर 2026 को भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ था। उस समय 64 सहायक वन संरक्षकों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए गए थे। उस सूची में वनमंडलों, वन विकास निगम, टाइगर रिजर्व और विभाग की अन्य इकाइयों में पदस्थ अधिकारियों के नाम शामिल थे। अब 37 एसडीओ के तबादलों की जानकारी सामने आने के बाद विभाग में एक बार फिर प्रशासनिक बदलाव चर्चा में है।

तबादला आदेश के विस्तृत विवरण का इंतजार

37 अधिकारियों के तबादलों से जुड़ी विस्तृत सूची उपलब्ध होने पर उनकी पुरानी और नई पदस्थापना की जानकारी स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल उपलब्ध विवरण के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि वन विभाग में 37 एसडीओ स्तर के अधिकारियों की नई पदस्थापना की जानकारी सामने आई है।

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Updated on:

27 Oct 2026, 7:51 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में वन विभाग की ट्रांसफर लिस्ट जारी, 37 एसडीओ को मिली नई जिम्मेदारी

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