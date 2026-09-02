Forest Officer Transfer: छत्तीसगढ़ वन विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर, 60 से अधिक ACF को मिली नई जिम्मेदारी

Forest Officer Transfer: छत्तीसगढ़ में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से 60 से अधिक सहायक वन संरक्षक यानी ACF अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। विभाग ने तबादलों को लेकर आदेश जारी कर दिया है। नई पदस्थापना के बाद कई अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। इनमें वन मंडल, उप वनमंडल, राज्य वन विकास निगम, लघु वनोपज संघ और जिला यूनियन से जुड़े पद शामिल हैं।