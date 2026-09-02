गौ रक्षा से ही भारत फिर बनेगा सोने की चिड़िया और विश्वगुरु, बेमेतरा में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकारों पर साधा निशाना

प्रश्न 1: पूर्व में महर्षि दधीचि द्वारा गौ रक्षा हेतु अस्थियों के दान का उल्लेख मिलता है, वर्तमान में आप इस प्रेरणा को किस रूप में देखते हैं?

उत्तर: आज भी लोग गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। हमने ऐसे 9000 बलिदानियों की सूची तैयार की है। गौ भक्त रात-रात भर जागकर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। झूठे मुकदमों और प्रताड़ना के बावजूद वे डिगे नहीं हैं। महर्षि दधीचि का त्याग ही उनकी प्रेरणा का मुख्य स्रोत है।