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किरण सिंह देव की कुर्सी पर सस्पेंस खत्म! BJP ने प्रदेश अध्यक्ष बदलने की खबरों पर दिया बड़ा बयान

Chhattisgarh BJP President: छत्तीसगढ़ BJP प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के सड़क हादसे के बाद नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हुईं। भाजपा ने इन खबरों को निराधार बताते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
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जगदलपुर

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Laxmi Vishwakarma

Sep 01, 2026

Chhattisgarh Politics

किरण सिंह देव को लेकर BJP ने साफ किया रुख (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव के सड़क हादसे के बाद प्रदेश भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं। सोशल मीडिया पर प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने को लेकर कई तरह की खबरें सामने आने लगीं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि किरण सिंह देव की जगह किसी दूसरे नेता को प्रदेश भाजपा की कमान सौंपी जा सकती है। हालांकि भाजपा ने इन सभी चर्चाओं को खारिज कर दिया है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश नेतृत्व में बदलाव को लेकर फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भाजपा ने सोशल मीडिया और कुछ मीडिया संस्थानों में चल रही इन खबरों को निराधार बताया है।

BJP News Chhattisgarh: BJP ने नेतृत्व परिवर्तन की खबरों को किया खारिज

भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक हेमंत पाणिग्रही ने प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की खबरों पर पार्टी का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदेश भाजपा नेतृत्व में बदलाव से जुड़ी खबरें प्रकाशित और प्रसारित की जा रही हैं। उन्होंने इन खबरों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि प्रदेश भाजपा नेतृत्व में बदलाव से संबंधित कोई भी प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। भाजपा के इस बयान के बाद प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बदलाव को लेकर चल रही चर्चाओं पर फिलहाल विराम लग गया है।

किरण सिंह देव के सड़क हादसे के बाद बढ़ी थीं अटकलें

दरअसल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सड़क हादसे में घायल हुए थे। हादसे के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके स्वास्थ्य को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच चिंता का माहौल बना हुआ था। इसी दौरान सोशल मीडिया पर उनके राजनीतिक दायित्वों को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ ही समय में यह चर्चा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के पद पर संभावित बदलाव तक पहुंच गई। सोशल मीडिया पर अलग-अलग नामों को लेकर भी कयास लगाए जाने लगे। हालांकि पार्टी की ओर से अब स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रदेश नेतृत्व में बदलाव को लेकर कोई प्रस्ताव पार्टी स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

Kiran Singh Deo Accident: अस्पताल में भर्ती हैं किरण सिंह देव

सड़क हादसे के बाद किरण सिंह देव अस्पताल में भर्ती हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार जानकारी सामने आ रही है। हादसे की वजह से उनकी राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित होने की चर्चाओं के बीच ही प्रदेश अध्यक्ष बदलने की अटकलें सामने आई थीं। हालांकि भाजपा के आधिकारिक स्पष्टीकरण के बाद यह साफ हो गया है कि फिलहाल पार्टी की ओर से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई निर्णय या प्रस्ताव सामने नहीं आया है।

प्रदेश अध्यक्ष के साथ विधायक की भी जिम्मेदारी

किरण सिंह देव छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ ही जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं। ऐसे में उनके पास संगठन और विधानसभा क्षेत्र दोनों से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वह भाजपा संगठन की गतिविधियों और पार्टी के प्रदेश स्तर के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं विधायक के तौर पर जगदलपुर क्षेत्र के लोगों से जुड़े मुद्दों और विकास कार्यों की जिम्मेदारी भी उनके पास है। सड़क हादसे के बाद उनकी सेहत और कामकाज को लेकर चर्चा होना स्वाभाविक था, लेकिन इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की खबरों ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया।

सोशल मीडिया पर तेजी से फैलीं खबरें

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को बदलने की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हुईं। कई यूजर्स और सोशल मीडिया पेजों पर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर दावे किए गए। इसके बाद यह मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया। हालांकि पार्टी ने अब इन खबरों पर अपना आधिकारिक रुख सामने रख दिया है। भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक हेमंत पाणिग्रही ने साफ कहा है कि प्रदेश नेतृत्व में बदलाव से जुड़ा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

BJP Leadership Change: फिलहाल किरण सिंह देव ही प्रदेश अध्यक्ष

भाजपा के बयान के बाद फिलहाल स्थिति स्पष्ट है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के पद पर बदलाव को लेकर पार्टी की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी किरण सिंह देव ही छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हादसे के बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर पार्टी और समर्थकों की नजर बनी हुई है।वहीं नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर भाजपा के स्पष्टीकरण के बाद राजनीतिक चर्चाओं को फिलहाल विराम मिल गया है। आने वाले दिनों में किरण सिंह देव के स्वास्थ्य और उनकी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी। फिलहाल भाजपा ने प्रदेश संगठन में किसी भी तरह के नेतृत्व परिवर्तन की खबरों को आधारहीन बताया है।

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Updated on:

01 Sept 2026 03:16 pm

Published on:

01 Sept 2026 03:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / किरण सिंह देव की कुर्सी पर सस्पेंस खत्म! BJP ने प्रदेश अध्यक्ष बदलने की खबरों पर दिया बड़ा बयान

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