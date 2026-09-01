किरण सिंह देव की कुर्सी पर सस्पेंस खत्म! BJP ने प्रदेश अध्यक्ष बदलने की खबरों पर दिया बड़ा बयान

Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव के सड़क हादसे के बाद प्रदेश भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं। सोशल मीडिया पर प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने को लेकर कई तरह की खबरें सामने आने लगीं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि किरण सिंह देव की जगह किसी दूसरे नेता को प्रदेश भाजपा की कमान सौंपी जा सकती है। हालांकि भाजपा ने इन सभी चर्चाओं को खारिज कर दिया है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश नेतृत्व में बदलाव को लेकर फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भाजपा ने सोशल मीडिया और कुछ मीडिया संस्थानों में चल रही इन खबरों को निराधार बताया है।