चुनाव से ढाई साल पहले कांग्रेस का मास्टर प्लान, आज से संगठन की पाठशाला, जानें पूरा गणित

संभाग स्तरीय प्रशिक्षण शिविर को लेकर सिंहदेव ने कहा कि प्रशिक्षण कोई एक बार होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे लगातार जारी रहना चाहिए। संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का अधिक से अधिक लोगों से संपर्क होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का पहला मंत्र ही अधिक से अधिक लोगों से संपर्क बनाना और लगातार जनता के बीच रहना है। कार्यकर्ताओं को लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए और उनके साथ निरंतर संवाद बनाए रखना चाहिए। जनता के बीच रहने से संगठन को निश्चित रूप से मजबूती मिलती है।