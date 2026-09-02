Good News: विलुप्त हो रहे चिरपोटी पताल को किया संरक्षित, मिली कानूनी मुहर

किसान अधिकारों की जीत: जैव विविधता धरोहर चिरपोटी टमाटर (Chirpoti Tamatar) को राष्ट्रीय पंजीयन मिलने पर इसके संरक्षक बंसीलाल सोरी को धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने शॉल और पुष्पगुच्छ भेंटकर सम्मानित किया। कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि यह पंजीयन केवल एक फसल की पहचान नहीं, बल्कि किसानों के पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय जैव-विविधता के संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। पीपीवी एंड एफआरए के तहत मिले इस अधिकार से किसानों को रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड जैसी व्यवस्थाओं के तहत प्रोत्साहन मिलने का मार्ग भी प्रशस्त होता है। ​सम्मान समारोह के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. ईश्वर सिंह, पीपीवी एंड एफआरए प्रभारी प्रेमलाल साहू उपस्थित थे।