Fake Votes Allegation: युवा कांग्रेस चुनाव में बवाल! मुंगेली में MP के 11 युवाओं पर फर्जी वोट डालने का आरोप

Fake Votes Allegation: मुंगेली में प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव के बीच फर्जी वोटिंग के आरोप सामने आने से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। स्थानीय युवा कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच चुनावी प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप लगाया गया है कि मध्यप्रदेश से मुंगेली पहुंचे कुछ युवाओं ने युवा कांग्रेस के चुनाव में वोटिंग की। इस मामले में स्थानीय स्तर पर आपत्ति जताते हुए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में दो युवतियों समेत कुल 11 युवाओं के वोटिंग करने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि ये युवा मध्यप्रदेश से मुंगेली पहुंचे थे और चुनावी प्रक्रिया में शामिल होकर मतदान किया। हालांकि, यह आरोप सही है या नहीं, इसका अंतिम फैसला जांच के बाद ही हो सकेगा।