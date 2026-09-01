Fake Votes Allegation: युवा कांग्रेस चुनाव में बवाल! मुंगेली में MP के 11 युवाओं पर फर्जी वोट डालने का आरोप

युवा कांग्रेस चुनाव में फर्जी वोटिंग (photo source- Patrika)
Fake Votes Allegation: मुंगेली में प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव के बीच फर्जी वोटिंग के आरोप सामने आने से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। स्थानीय युवा कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच चुनावी प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप लगाया गया है कि मध्यप्रदेश से मुंगेली पहुंचे कुछ युवाओं ने युवा कांग्रेस के चुनाव में वोटिंग की। इस मामले में स्थानीय स्तर पर आपत्ति जताते हुए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में दो युवतियों समेत कुल 11 युवाओं के वोटिंग करने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि ये युवा मध्यप्रदेश से मुंगेली पहुंचे थे और चुनावी प्रक्रिया में शामिल होकर मतदान किया। हालांकि, यह आरोप सही है या नहीं, इसका अंतिम फैसला जांच के बाद ही हो सकेगा।
प्रदेश युवा कांग्रेस का चुनाव 30 अगस्त से शुरू होकर 29 सितंबर तक चलना है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान मुंगेली में बाहरी युवाओं के कथित तौर पर वोटिंग करने का मामला सामने आया है। स्थानीय युवा कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच इसको लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए ऐसे युवाओं से वोट डलवाए गए, जो मध्यप्रदेश से मुंगेली पहुंचे थे। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि संबंधित युवाओं ने वास्तव में वोट डाला था या नहीं और यदि उन्होंने मतदान किया, तो क्या वे युवा कांग्रेस चुनाव के नियमों के तहत वोट डालने के पात्र थे।
पुलिस में दी गई शिकायत के मुताबिक, मध्यप्रदेश से मुंगेली पहुंचे 11 युवाओं को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है। इनमें दो युवतियां और 9 युवक शामिल बताए जा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं ने इन सभी पर चुनाव में फर्जी तरीके से वोटिंग करने का आरोप लगाया है। आरोपों के आधार पर पुलिस अब पूरे मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। यह भी जांच का विषय है कि संबंधित युवाओं की चुनाव में मतदाता के रूप में क्या स्थिति थी और उन्होंने मतदान किया था या नहीं। पुलिस की जांच और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही मामले की वास्तविक स्थिति सामने आएगी।
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित युवा मुंगेली के सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे। इसी वजह से उनके मुंगेली आने और यहां रुकने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब जांच में यह देखा जा सकता है कि संबंधित युवा कब मुंगेली पहुंचे, कहां ठहरे और चुनाव के दौरान उनकी क्या गतिविधियां रहीं। यदि जरूरत पड़ी तो पुलिस सर्किट हाउस में उनके ठहरने से संबंधित रिकॉर्ड और अन्य जानकारी भी जुटा सकती है। हालांकि अभी तक इन युवाओं के ठहरने और कथित वोटिंग के बीच किसी तरह का सीधा संबंध आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है। इसलिए इस पूरे मामले में जांच के निष्कर्ष का इंतजार करना जरूरी है।
स्थानीय प्रत्याशियों की ओर से आरोप लगाया गया है कि बाहरी युवाओं के जरिए वोटिंग कराकर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई। इसे लेकर स्थानीय स्तर पर नाराजगी भी सामने आई है। युवा कांग्रेस के चुनाव में अलग-अलग पदों के लिए प्रत्याशी मैदान में हैं और मतदान प्रक्रिया के बीच इस तरह के आरोप सामने आने से चुनावी माहौल गरमा गया है। शिकायतकर्ताओं की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और यदि नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
मामले की शिकायत मुंगेली सिटी कोतवाली थाना में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने शिकायत को जांच में लिया है और मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। जांच के दौरान पुलिस संबंधित युवाओं की पहचान, उनके मुंगेली आने की वजह, ठहरने की जानकारी और चुनावी प्रक्रिया में उनकी कथित भूमिका की जानकारी जुटा सकती है। इसके साथ ही वोटिंग से जुड़े रिकॉर्ड और चुनाव प्रक्रिया के दस्तावेजों की भी जांच की जा सकती है।
फिलहाल मामले में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया गया है, लेकिन इसे अभी साबित तथ्य नहीं माना जा सकता। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि संबंधित युवाओं ने मतदान किया था या नहीं और यदि किया था तो क्या यह चुनाव के नियमों के अनुरूप था। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो चुनावी प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन को लेकर आगे की कार्रवाई हो सकती है। वहीं यदि आरोपों की पुष्टि नहीं होती है तो मामले की स्थिति अलग होगी। फिलहाल मुंगेली में युवा कांग्रेस चुनाव को लेकर यह विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस जांच और चुनाव से जुड़े रिकॉर्ड सामने आने के बाद ही इस पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर साफ हो सकेगी।
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