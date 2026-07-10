अग्रवाल ने बताया कि युवा कांग्रेस का चुनाव आज कांग्रेस की गुटबाजी की रणभूमि बन गया है। देवेंद्र यादव समर्थित प्रत्याशी रेफरल में सबसे आगे बताए जा रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं, वे काफी पीछे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब भूपेश बघेल का एकतरफा शो नहीं चलने वाला। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस में जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है और टीएस सिंहदेव ने सार्वजनिक रूप से अपनी दावेदारी भी व्यक्त की है। अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूरी राजनीति आज जनहित के मुद्दों से हटकर आपसी वर्चस्व की लड़ाई में उलझ गई है।