जहां माथे पर टीका लगाकर नहीं आने वाले श्रद्धालुओं को टीका लगाकर अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। इस व्यवस्था से सभी श्रद्धालु तिलक धारण किए हुए नजर आए। कथा का आयोजन वैश्य फेडरेशन द्वारा किया जा रहा है। दूसरे दिन गुरुवार को तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब (Guru Khushwant Saheb) पहुंचे और व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त कर कथा श्रवण किया। कथा संयोजक योगेश अग्रवाल ने बताया कि कथा पंडाल एक दिव्य और सनातनी स्वरूप में परिवर्तित हो गया। 14 जुलाई तक कथा चलेगी। प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे से प्रारंभ होती है।