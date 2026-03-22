Khallari Temple Accident: रोप-वे हादसे में एक श्रद्धालु की मौत, CM साय बोले- दोषियों पर होगी कार्रवाई

हादसे में एक श्रद्धालु के निधन की खबर से वे गहरे दुखी हैं। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवार को इस कठिन समय में धैर्य रखने की शक्ति देने की कामना की है। सीएम ने यह भी बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए गए हैं, ताकि घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मां खल्लारी माता से सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की।