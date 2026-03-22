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Khallari Temple Accident: रोप-वे हादसे में एक श्रद्धालु की मौत, CM साय बोले- दोषियों पर होगी कार्रवाई

Khallari Temple Accident: खल्लारी माता मंदिर में रोप-वे हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घटना पर दुख जताते हुए घायलों के बेहतर इलाज और जांच के निर्देश दिए हैं।

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महासमुंद

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Laxmi Vishwakarma

Mar 22, 2026

CM ने रोप-वे दुर्घटना पर जताया दुःख (photo source- Patrika)

CM ने रोप-वे दुर्घटना पर जताया दुःख (photo source- Patrika)

Khallari Temple Accident: महासमुंद जिले में खल्लारी माता मंदिर में हुए रोप-वे हादसे के बाद अब एक श्रद्धालु की मौत की पुष्टि हो गई है। इस दुखद घटना पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि खल्लारी माता मंदिर में हुई रोप-वे दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है।

Khallari Temple Accident: अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए गए…

हादसे में एक श्रद्धालु के निधन की खबर से वे गहरे दुखी हैं। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवार को इस कठिन समय में धैर्य रखने की शक्ति देने की कामना की है। सीएम ने यह भी बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए गए हैं, ताकि घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मां खल्लारी माता से सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की।

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोप-वे सेवा संचालित

महासमुंद का खल्लारी माता मंदिर छत्तीसगढ़ के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां सालभर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। विशेष रूप से नवरात्र के दौरान यहां भारी भीड़ उमड़ती है। मंदिर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होने के कारण श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोप-वे सेवा संचालित की जाती है। हालांकि, इस तरह के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर रोप-वे संचालन के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन बेहद जरूरी होता है।

Khallari Temple Accident: श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके…

देश के विभिन्न हिस्सों में समय-समय पर रोप-वे से जुड़े हादसे सामने आते रहे हैं, जिनमें तकनीकी खराबी या रखरखाव में कमी प्रमुख कारण मानी जाती है। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि भीड़भाड़ वाले धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण, तकनीकी जांच और आपातकालीन प्रबंधन को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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Updated on:

22 Mar 2026 01:45 pm

Published on:

22 Mar 2026 01:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / Khallari Temple Accident: रोप-वे हादसे में एक श्रद्धालु की मौत, CM साय बोले- दोषियों पर होगी कार्रवाई

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