Khallari Temple Accident: खल्लारी मंदिर हादसे पर बड़ा अपडेट! रोप-वे टूटने से 8 श्रद्धालु घायल, मची चीख-पुकार

Khallari Temple Accident: खल्लारी मंदिर क्षेत्र छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां दूर-दराज से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक पहुंचने के लिए रोप-वे सुविधा चलाई जाती है, जिससे बुजुर्गों और बच्चों को काफी सहूलियत मिलती है। विशेषकर नवरात्र जैसे पर्वों के दौरान यहां श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो जाती है। हालांकि, रोप-वे जैसी सुविधाएं जहां एक ओर यात्रा को आसान बनाती हैं, वहीं इनके संचालन में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।