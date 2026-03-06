CG Bus Accident: भीषण सड़क हादसा, अचानक अनियंत्रित होकर बस पलटी, 6 यात्रियों की मौत, कई घायल

घटना कुनकुरी लवाकेरा स्टेट हाईवे से लगे ग्राम हल्दीमुंडा से लगभग 1 किलोमीटर के अंदर गोडअंबा के पास घटी है। अनमोल बस आज सवेरे लगभग 9:00 बजे के आसपास सवारियों को लेकर कुरडेग से कुनकुरी आ रही थी इसी बीच गोडअंबा के पास एक निर्माणाधीन मकान में बस घुस गई और पलट गई। कुनकुरी एसडीएम नंदजी पांडे ने मोबाइल से चर्चा के दौरान बताया कि 108 वाहन मौके पर पहुंच चुकी है और घायलों को 108 वाहन में कुनकुरी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है।