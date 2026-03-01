Khallari Temple Ropeway Accident: खल्लारी माता मंदिर हादसे में 1 युवती की मौत, 16 घायल, नामों की लिस्ट जारी

इस घटना पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतका के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि यह हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवार को इस कठिन समय में धैर्य रखने की शक्ति देने की कामना की। उन्होंने यह भी बताया कि घटना की सूचना मिलते ही अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए गए हैं, ताकि घायलों को बेहतर इलाज मिल सके। साथ ही उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।